Η... απαρτία δίνει ευελιξία

Εβδομάδα… επαναφοράς είναι αυτή που διανύουμε για την Ομόνοια, η οποία θα ανοίξει τον… χορό της 5ης αγωνιστικής. Οι πράσινοι θα αναμετρηθούν με την Καρμιώτισσα την Παρασκευή (09/10), σε ένα παιχνίδι που θα αποτελέσει την «πρεμιέρα» ενός κοπιαστικού προγράμματος, τουλάχιστο μέχρι την ερχόμενη διακοπή. Η ομάδα της πρωτεύουσας καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο σε Κύπρο με Ευρώπη, ωστόσο ο στόχος για θετικό πρόσημο, είναι αδιαμφησβήτητος. Ο Χένινγκ Μπεργκ από σήμερα αρχίζει να μετρά παρουσίες καθώς θα αρχίσει η επιστροφή των διεθνών στο «Ηλίας Πούλλος». Αύριο (07/10) θα έχει απαρτία στο προπονητικό του «τριφυλλιού» και έτσι μέσα σε δύο μόλις προπονήσεις, ο Νορβηγός θα οριστικοποιήσει τα πλάνα του για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ομάδα των Πολεμιδιών.

Στα ευχάριστα, δεν προκύπτει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Το μοναδικό όνομα στο απουσιολόγιο, είναι αυτό του Άιτινγκ. Ο Ολλανδός παραμένει εκτός δράσης και υπό συνεχή… παρακολούθηση τόσο από το ιατρικό επιτελείο της Ομόνοιας όσο και από τον προσωπικό του ιατρό τον οποίο επισκέφθηκε τον Αύγουστο. Μάλιστα, δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο των πρασίνων, κι έτσι η περίπτωση του θα αξιολογηθεί εκ νέου τον Ιανουάριο. Πρόκειται για τραυματισμό που δεν… σηκώνει ρίσκο κι έτσι στην ομάδα της πρωτεύουσας δεν θα βιαστούν. Υπενθυμίζουμε πως δεν έχει αγωνιστεί σε καμία υποχρέωση της ομάδας στην τρέχουσα περίοδο.

Πάντως, αν όλα πάνε κατ΄ ευχή, τότε ο Μπεργκ θα μετρήσει δύο εσωτερικές… μεταγραφές κατά τη χειμερινή περίοδο. Πιο κοντά στην επανεγγραφή του είναι ο Φώτης Κίτσος ο οποίος μετρά αντίστροφα για να αγωνιστεί ξανά στο μισό της σεζόν 2026-27. Ασφαλή συμπεράσματα για τον Άιτινγκ, δεν μπορούν να εξαχθούν για την ώρα.