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ΑΕΚ: Ροτέισον όχι στην Τρίπολη, αλλά στον… Γολγοθά

ΓΗΠΕΔΟ

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Μετρημένες αλλαγές αναμένονται από τον Μάρκο Νίκολιτς στην 11άδα της ΑΕΚ για το ματς με τον Asteras AKTOR. Μετά τη διακοπή θα ανοίξει, αναγκαστικά, το ροτέισον.

Με τον Μάρκο Νίκολιτς να απαιτεί από τους παίκτες του να ξεχάσουν το Champions League και να επικεντρωθούν στις εγχώριες υποχρεώσεις για να μην υπάρξουν νέες απώλειες, η ΑΕΚ έχει στρέψει ήδη την προσοχή της στο ματς της Κυριακής με τον Asteras AKTOR στην Τρίπολη (19:00) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Σέρβος τεχνικός δύσκολα θα κάνει πολλές αλλαγές, ίσως να μην κάνει και καμία, σε σχέση με την ενδεκάδα που την Τρίτη επιβλήθηκε 1-0 της ΛΑΣΚ για την πρεμιέρα της League Phase. Πάντως δεν είναι απίθανο να δούμε κάποιον ή κάποιους από τους Κάιρινεν, Αριάγκα, Ζουμπκόφ, Γκατσίνοβιτς ή Ζίνι στο βασικό σχήμα.

Πάντως η λογική λέει πως το ροτέισον θα ανοίξει στο ματς Κυπέλλου που ακολουθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στον Πανσερραϊκό, πέρα από τη χρησιμοποίηση των δύο γεννημένων από το 2004 και μετά.

Άλλωστε ακολουθεί η διακοπή τριών εβδομάδων λόγω του Nations League και εν συνεχεία ακολουθεί ο αγωνιστικός Γολγοθάς για την ΑΕΚ, με 18 παιχνίδια από τις 10 Οκτωβρίου ως τις 20 Δεκεμβρίου, σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions League. Στο διάστημα αυτό είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί το υπόλοιπο ρόστερ, που φέτος έχει μεγαλύτερο βάθος

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

Super League

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