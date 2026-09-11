Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το ΑΕΛ – Νέα Σαλαμίνα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα ανοίγουν σήμερα στις 20:00 την αυλαία της 3ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται στο Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ και να κυνηγούν ένα σημαντικό τρίποντο από νωρίς στο πρωτάθλημα.

Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση, με την ΑΕΛ να έχει τον πρώτο λόγο στο 2.05. Η ισοπαλία προσφέρεται στο 3.45, ενώ η νίκη της Νέας Σαλαμίνας δίνεται στο 3.40.

Μοιρασμένες είναι οι αποδόσεις και στην αγορά των γκολ. Το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.88 και το Under 2.5 στο 1.85, ενώ για τουλάχιστον δύο γκολ στον αγώνα το Over 1.5 δίνεται στο 1.30.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές επιλογές. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στο 3.10, ενώ το «Όχι» στο 1.34. Για τον χρόνο του πρώτου γκολ, το να σημειωθεί μέχρι το 27:59 δίνεται στο 1.95, μετά το 28ο λεπτό στο 2.05, ενώ το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί γκολ προσφέρεται στο 7.90.

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