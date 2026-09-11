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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το ΑΕΛ – Νέα Σαλαμίνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Μοιρασμένες είναι οι αποδόσεις και στην αγορά των γκολ. Το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.88 και το Under 2.5 στο 1.85, ενώ για τουλάχιστον δύο γκολ στον αγώνα το Over 1.5 δίνεται στο 1.30.

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ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα ανοίγουν σήμερα στις 20:00 την αυλαία της 3ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται στο Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ και να κυνηγούν ένα σημαντικό τρίποντο από νωρίς στο πρωτάθλημα.

Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για την αναμέτρηση, με την ΑΕΛ να έχει τον πρώτο λόγο στο 2.05. Η ισοπαλία προσφέρεται στο 3.45, ενώ η νίκη της Νέας Σαλαμίνας δίνεται στο 3.40.

Μοιρασμένες είναι οι αποδόσεις και στην αγορά των γκολ. Το Over 2.5 προσφέρεται στο 1.88 και το Under 2.5 στο 1.85, ενώ για τουλάχιστον δύο γκολ στον αγώνα το Over 1.5 δίνεται στο 1.30.

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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ειδικές επιλογές. Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι προσφέρεται στο 3.10, ενώ το «Όχι» στο 1.34. Για τον χρόνο του πρώτου γκολ, το να σημειωθεί μέχρι το 27:59 δίνεται στο 1.95, μετά το 28ο λεπτό στο 2.05, ενώ το ενδεχόμενο να μη σημειωθεί γκολ προσφέρεται στο 7.90.

Πέραν των πιο πάνω, στη Stoiximan υπάρχουν επιλογές για γκολ, ημίχρονο, χάντικαπ, ασιατικά στοιχήματα, λεπτά και ειδικές αγορές, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας Bet Builder.

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