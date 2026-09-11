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«Κρητικός» ο Χατζηγιοβάνης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοινώθηκε και από τον ΟΦΗ ο Τάσος Χατζηγιοβάνης

Η ενημέρωση των Κρητικών για την έναρξη της συνεργασίας με τον πρώην άσο της Ομόνοιας:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς ποδοσφαιριστή, Τάσου Χατζηγιοβάνη, από την Ομόνοια Λευκωσίας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας ως το καλοκαίρι του 2027.Ο 29χρονος επιθετικός (γενν. 31/5/1997, Μυτιλήνη) έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα, με την οποία στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας (2022). Με τους «πράσινους» μέτρησε συνολικά 167 συμμετοχές (εκ των οποίων οι τέσσερις στο UEFA Europa League) και 17 γκολ.

Μετά την θητεία του στον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε στην Τουρκία, αρχικά για την MKE Ankaragucu (71 συμμετοχές, 7 γκολ) και στη συνέχεια για την Εγιούπσπορ (6 συμμετοχές), από την οποία παραχωρήθηκε ως δανεικός στον Αστέρα AKTOR (12 συμμετοχές, 2 γκολ).

Με την Ομόνοια Λευκωσίας κατέκτησε το πρωτάθλημα Κύπρου (2025-26), έχοντας συνολικά 45 συμμετοχές σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, με τη φανέλα της κυπριακής ομάδας πρόλαβε να αγωνιστεί σε έξι επίσημες αναμετρήσεις προκριματικών Champions League και Europa League, στο πρωτάθλημα και στο Super Cup.

Έχει χριστεί διεθνής με την Εθνική Ανδρών (15 συμμετοχές) και την Κ21 (12 συμμετοχές).

Τάσο, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!

Κατηγορίες

Super LeagueΟΜΟΝΟΙΑ

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