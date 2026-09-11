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Εξιτήριο ο Καρέτσας-Τι δήλωσε η μητέρα του για την υγεία του

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια υγείας που είχε στο ντεμπούτο του στο Champions League. Τι δήλωσε η μητέρα του 18χρονου άσου της Ντόρτμουντ.

Μετά από περίπου τρεις μέρες νοσηλείας και αλλεπάλληλων εξετάσεων, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βεστφαλίας.

Ο 18χρονος ακραίος μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ντεμπούτο του στο Champions League την Τρίτη.Διαπιστώθηκε πως είχε πρόβλημα στο κυκλοφορικό του σύστημα, το οποίο αποδόθηκε σε αφυδάτωση, ωστόσο συνεχίζονται οι εξετάσεις προκειμένου οι γιατροί να αποκλείσουν οποιοδήποτε άλλο παθολογικό αίτιο.

Η μητέρα του ποδοσφαιριστή μίλησε σε βελγικό ΜΜΕ για την κατάσταση του διεθνούς άσου. «Τα προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος φαίνεται να οφείλονταν σε αφυδάτωση. Ο Κωνσταντίνος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, γεγονός που αποτελεί τεράστια ανακούφιση. Στον σύλλογο είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιθυμούν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, μέσω διαφόρων εξετάσεων, ώστε να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο», ανέφερε η μητέρα του, Ειρήνη.

Ο Καρέτσας δεν πρόκειται να είναι στην αποστολή της Μπορούσια για την αυριανή αναμέτρηση με την Πάντερμπορν για την Bundesliga.

sport-fm.gr 

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ΔΙΕΘΝΗΑλλα Πρωταθληματα

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