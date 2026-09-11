ΠΑΟΚ: Αναβολή στην άφιξη του Μπανζά στη Θεσσαλονίκη

Με μια σημαντική καθυστέρηση θα έρθει στη χώρα μας ο Σιμόν Μπανζά για να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Αρχικά, ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός ήταν να φτάσει στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» σήμερα το πρωί στις 9:00, ωστόσο, λόγω καθυστέρησης της βραδινής πτήσης, δεν κατέστη δυνατό ο έμπειρος φορ να προλάβει την επόμενη πτήση που θα τον έφερνε στη χώρα μας.

Έτσι λοιπόν, η άφιξή του θα πάρει... παράταση μέχρι το απόγευμα, με τον παίκτη να έρχεται ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να ανακοινωθεί ο δανεισμός του από την Αλ Τζαζίρα, με τον «δικέφαλο του βορρά» να διατηρεί οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι.

sport-fm.gr