Είχε την... τιμητική της η Νιγηρία!

Φινάλε της μεταγραφικής περιόδου είχαμε την Τετάρτη (09/09) και το στοιχείο που αξίζει σχολιασμού ήταν οι πολλές κινήσεις με... άρωμα Νιγηρίας.

Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε δύο 18χρονους, που είναι περισσότερο ως επένδυση (Τσίμα και Ούτμαν) ενώ τη σκυτάλη πήρε μετά η ΑΕΛ με τον 28χρονο επιθετικό Τσινεντού Τζόφρι. Δανεικό παίκτη από τον Κηφισιά πήρε η Νέα Σαλαίνα, με τον Νιγηριανό Τζόνσον Εμπό. Το... κερασάκι μπήκε στην Ομόνοια με τον Νταβίντ Ακιντόλα.

Σίγουρα δεν είναι οι μοναδικοί που θα παίξουν φέτος στο πρωτάθλημά μας (Oυζόχο, Αϊβού, Εκπολό αλλά και άλλοι), όμως το αποτύπωμα των Νιγηριανών έγινε πιο έντονο μετά τις τελευταίες κινήσεις ενίσχυσης των ομάδων.