Ο Λέτο έγινε ο μακροβιότερος...

Ο απόλυτα επιτυχημένος κύκλος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό έκλεισε. Ο Βάσκος τεχνικός ήταν μέχρι και την Τετάρτη (9/9) ο πιο «παλιός» από τους 14 προπονητές της Stoiximan Super League και, μετά την αποχώρησή του από τους Πειραιώτες, πλέον ο μακροβιότερος είναι ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο Βάσκος τεχνικός ανέλαβε τον «ερυθρόλευκο» πάγκο στις 11 Φεβρουαρίου 2024 και, 3,5 μήνες αργότερα, οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Conference League. Από την πλευρά του, ο Αργεντινός κόουτς ανέλαβε ως πρώτος προπονητής της ομάδας των Βορείων Προαστίων στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου 2024-25 και την οδήγησε στη δεύτερη άνοδό της σε τρεις συμμετοχές στη Super League 2.

Φυσικά, ο «Σέμπα» βρισκόταν από τον Ιανουάριο του 2024 στην Κηφισιά ως assistant manager, αρχικά του Ντέιβιντ Νίλσεν και εν συνεχεία του Κώστα Μπράτσου. Ωστόσο, ως πρώτος προπονητής πήρε το «βάπτισμα του πυρός» την αμέσως επόμενη σεζόν.

Σε αυτή τη διετία, ο 40χρονος κόουτς έχει μία άνοδο και την παρθενική παραμονή του κλαμπ των Βορείων Προαστίων στην κορυφαία κατηγορία, ενώ δεσμεύεται μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, καθώς μετά την επιστροφή στα «σαλόνια» ο διοικητικός ηγέτης του συλλόγου, Χρήστος Πρίτσας έσπευσε να τον «δέσει» με διετές συμβόλαιο.

Αξιοσημείωτο είναι πως, από τις 14 ομάδες της Super League (συμπεριλαμβανομένων των δύο που προβιβάστηκαν από τη Super League 2), οι μοναδικές που συνεχίζουν με τον προπονητή με τον οποίο άρχισαν τη σεζόν 2025-26 είναι η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο και η πρωταθλήτρια ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς

Οι 14 προπονητές της Stoiximan Super League

ΑΕΚ: Μάρκο Νίκολιτς

Ολυμπιακός: Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

ΠΑΟΚ: Αλέσιο Λίσι

Παναθηναϊκός: Τζέικομπ Νίστρουπ

Άρης: Μιχάλης Γρηγορίου

Λεβαδειακός: Ηλίας Χαραλάμπους

ΟΦΗ: Χρήστος Κόντης

Βόλος: Κώστας Μπράτσος

Ατρόμητος: Ντούσαν Κέρκεζ

Κηφισιά: Σεμπάστιαν Λέτο

Αστέρας AKTOR: Γιώργος Αντωνόπουλος

Παναιτωλικός: Γιάννης Αναστασίου

Ηρακλής: Βάλτερ Ματσάρι

Καλαμάτα: Παναγιώτης Χριστοφιλέας

gazzetta.gr