ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποκάλυψε θετικές εξελίξεις για τη συμφωνία ο Ζιβανάρης και αποφάσισε να πει αντίο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Εξελίξεις στον ΑΠΟΕΛ.

Σε μία άκρως σημαντική τοποθέτηση προχώρησε ο πρόεδρος του σωματείου του ΑΠΟΕΛ, Κυριάκος Ζιβανάρης.

Σε αυτή σημειώνει πως, σε συνάντηση που είχε με τον Χάρη Λοϊζίδη, πρόεδρο της ΚΟΠ, ενημερώθηκε για την απάντηση της UEFA όσον αφορά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώς και τις προσπάθειες που γίνονται για ανάληψή της υπό τον Σάββα Λιασή, και οι ενδείξεις είναι θετικές.

Παράλληλα όμως, αποφάσισε να πει αντίο από το πόστο του.

Αναλυτικά: «Θα ήθελα σήμερα να απευθυνθώ στον μεγάλο κόσμο του ΑΠΟΕΛ και να τον ενημερώσω ότι, σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κ. Χάρη Λοϊζίδη, έλαβα διαβεβαιώσεις σε σχέση με την απάντηση της ΚΟΠ ως προς το κατά πόσον η κατ’ αρχήν συμφωνία με την ECM μπορεί να προχωρήσει προς ολοκλήρωση. 

Οι διαβεβαιώσεις που έλαβα από την ΚΟΠ ήταν καθόλα θετικές και αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας. Απομένει πλέον να αποσταλεί η απάντηση και η καταγραφή της τελικής συμφωνίας, για την οποία έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα.

Για εμένα προσωπικά, αυτή η στιγμή αποτελεί ορόσημο, αφού, μετά από μια έντονη περίοδο κατά την οποία καταφέραμε αυτό που πολλοί θεωρούσαν ακατόρθωτο, το ποδοσφαιρικό τμήμα του Σωματείου ΑΠΟΕΛ μπαίνει πλέον σε τροχιά ανάκαμψης και ευημερίας. Υπηρέτησα τον ΑΠΟΕΛ μας για πάνω από 20 χρόνια, για μια ζωή.

Με την έλευση αυτής της νέας μέρας, ολοκληρώνεται και ο δικός μου κύκλος, καθώς έλαβα την απόφαση να αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ. Παραμένω σύμμαχος της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται για εξυγίανση και πιστός στη μεγάλη ιδέα του ΑΠΟΕΛ.

Με την ευθύνη της Ιστορίας, Κυριάκος Ζιβανάρης»

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της League phase του Champions League μετά την πρεμιέρα και η συνέχεια

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

BINTEO: Καταιγιστικές Γιουνάιτεντ και Μπάγερν, έλαμψε ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Ζορίστηκε αλλά έκανε το «3Χ3» ο Παναθηναϊκός και πάτησε κορυφή

Super League

|

Category image

Ντεμπούτο αλλά αλλαγή ο Κούσουλος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αυτή θα είναι η νέα ομάδα του Χάμες Ροντρίγκες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέο Τζάκποτ στο ΤΖΟΚΕΡ - Οι αριθμοί που κληρώθηκαν (10/09)

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η διπλή «ένεση» ποιότητας και το δίλημμα του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Σαχτάρ έφυγε αλώβητη από το Αϊντχόφεν - Συμβιβασμός στο Φενέρ-Ρόμα

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

BINTEO: Τα ιδιαίτερα παρατσούκλια του Τζόλη στην Άρσεναλ

Premier League

|

Category image

Τρία εγχώρια τρόπαια αλλά κάτω από 50% στα ντέρμπι o Mεντιλίμπαρ!

Super League

|

Category image

Στη Βουδαπέστη ο Πέτρος Χριστοδουλίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στα άκρα η διαμάχη Ισπανίας και Μαρόκου για τον τελικό του 2030

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήρθε για να κάνει τη διαφορά o Μάικ βαν ντε Χορν και να η ευκαιρία

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ρόδρι απολογήθηκε για το σχόλιό του με τη Βαλένθια!

La Liga

|

Category image

Μαρινάκης: «Πρώτα το πρωτάθλημα και μετά να φτάσουμε μέχρι τέλους στο Europa League»

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη