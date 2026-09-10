Αποκάλυψε θετικές εξελίξεις για τη συμφωνία ο Ζιβανάρης και αποφάσισε να πει αντίο!

Σε μία άκρως σημαντική τοποθέτηση προχώρησε ο πρόεδρος του σωματείου του ΑΠΟΕΛ, Κυριάκος Ζιβανάρης.

Σε αυτή σημειώνει πως, σε συνάντηση που είχε με τον Χάρη Λοϊζίδη, πρόεδρο της ΚΟΠ, ενημερώθηκε για την απάντηση της UEFA όσον αφορά την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώς και τις προσπάθειες που γίνονται για ανάληψή της υπό τον Σάββα Λιασή, και οι ενδείξεις είναι θετικές.

Παράλληλα όμως, αποφάσισε να πει αντίο από το πόστο του.

Αναλυτικά: «Θα ήθελα σήμερα να απευθυνθώ στον μεγάλο κόσμο του ΑΠΟΕΛ και να τον ενημερώσω ότι, σε κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, κ. Χάρη Λοϊζίδη, έλαβα διαβεβαιώσεις σε σχέση με την απάντηση της ΚΟΠ ως προς το κατά πόσον η κατ’ αρχήν συμφωνία με την ECM μπορεί να προχωρήσει προς ολοκλήρωση.

Οι διαβεβαιώσεις που έλαβα από την ΚΟΠ ήταν καθόλα θετικές και αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας. Απομένει πλέον να αποσταλεί η απάντηση και η καταγραφή της τελικής συμφωνίας, για την οποία έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα.

Για εμένα προσωπικά, αυτή η στιγμή αποτελεί ορόσημο, αφού, μετά από μια έντονη περίοδο κατά την οποία καταφέραμε αυτό που πολλοί θεωρούσαν ακατόρθωτο, το ποδοσφαιρικό τμήμα του Σωματείου ΑΠΟΕΛ μπαίνει πλέον σε τροχιά ανάκαμψης και ευημερίας. Υπηρέτησα τον ΑΠΟΕΛ μας για πάνω από 20 χρόνια, για μια ζωή.

Με την έλευση αυτής της νέας μέρας, ολοκληρώνεται και ο δικός μου κύκλος, καθώς έλαβα την απόφαση να αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ. Παραμένω σύμμαχος της μεγάλης προσπάθειας που γίνεται για εξυγίανση και πιστός στη μεγάλη ιδέα του ΑΠΟΕΛ.

Με την ευθύνη της Ιστορίας, Κυριάκος Ζιβανάρης»