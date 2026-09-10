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Στον Κώστα Σχίζα το πηδάλιο του σωματείου του ΑΠΟΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ευχαριστίες στον Ζιβανάρη και νέα εποχή με έναν πιστό στρατιώτη.

Δεν έμεινε για ώρα... άδεια η θέση του προέδρου του σωματείου του ΑΠΟΕΛ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, νέος πρόεδρος θα είναι ο γιατρός Κώστας Σχίζας, έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει ανιδιοτελώς το Σωματείο για σειρά ετών. Φυσικά έχει προσφέρει και σε άλλα πόστα στο ποδόσφαιρο.

Η ενημέρωση: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι κατά τη σημερινή του συνεδρία ο Πρόεδρος του Σωματείου, κ. Κυριάκος Ζιβανάρης ενημέρωσε τα μέλη ότι αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες προς τον απερχόμενο Πρόεδρο για την πολυετή και ουσιαστική προσφορά του στον ΑΠΟΕΛ. Ο Κυριάκος Ζιβανάρης υπηρέτησε για σειρά ετών τόσο το Σωματείο όσο και την Εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, με το όνομά του να έχει συνδεθεί στενά με τα διοικητικά και την πορεία του ΑΠΟΕΛ.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να διορίσει στη θέση του Προέδρου του Σωματείου τον κ. Κώστα Σχίζα. Σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για τον ΑΠΟΕΛ, με τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η θέση αυτή θα πρέπει να ανατεθεί σε έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει ανιδιοτελώς το Σωματείο για σειρά ετών, με αδιαμφισβήτητη προσφορά σε ολόκληρο το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του και παραμένει προσηλωμένο στην επίτευξη του βασικού στόχου για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα, όπως έχει δεσμευτεί κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Σωματείου».

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

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