Επίσημο του Πατράο στην Πάφο!

Η Πάφος επισημοποίησε την απόκτηση του 19χρονου Πορτογάλου ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού Αφόνσο Πατράο, από τη βελγική KVC Westerlo.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ΠΑΦΟΣ FC, μέχρι το 2030.

Ο Πατράο ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της SC Braga, όπου πέρασε από όλα τα αναπτυξιακά στάδια και στη συνέχεια έκανε το βήμα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε με τη Braga B, πριν καταγράψει τις πρώτες του συμμετοχές με την πρώτη ομάδα στη Liga Portugal.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Αφόνσο έχει εκπροσωπήσει την Εθνική Πορτογαλίας από την U15 μέχρι και την U19, καταγράφοντας περισσότερες από 50 συμμετοχές και 17 γκολ με τις μικρές Εθνικές ομάδες της χώρας του.

Η μεταγραφή του στην ΠΑΦΟΣ FC αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καριέρα του και ενισχύει τη φιλοσοφία του συλλόγου να επενδύει σε νεαρούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές.

Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC καλωσορίζει τον Αφόνσο στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία!