ΒΙΝΤΕΟ: Το «ΝΤΟΥ» του προέδρου της Ντιναμό Σίτι με τσάντα γεμάτη μετρητά!

Δείτε το βίντεο με τον πρόεδρο της Ντιναμό Σίτι να κάνει κυριολεκτικά ντου στα αποδυτήρια της ομάδας του με μία μαύρη τσάντα με μετρητά.

Τρελάθηκε ο πρόεδρος της Ντιναμό Σίτι και πέταγε πενηντάευρα στα αποδυτήρια - Τρελό πριμ για αποκλεισμό της Πάφου!

Μετά την σχετική φωτογραφία με τον Μπαρδί να ρίχνει πενηντάευρα στον αέρα των αποδυτηρίων, είδε το φως της δημοσιότητας και το σχετικό βίντεο.