ΒΙΝΤΕΟ: Το «ΝΤΟΥ» του προέδρου της Ντιναμό Σίτι με τσάντα γεμάτη μετρητά!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Αρντιάν Μπαρδί φρόντισε να ντομπάρει με τον καλύτερο τρόπο τους παίκτες του ενόψει του πρώτου αγώνα με την Πάφο
Δείτε το βίντεο με τον πρόεδρο της Ντιναμό Σίτι να κάνει κυριολεκτικά ντου στα αποδυτήρια της ομάδας του με μία μαύρη τσάντα με μετρητά.
Τρελάθηκε ο πρόεδρος της Ντιναμό Σίτι και πέταγε πενηντάευρα στα αποδυτήρια - Τρελό πριμ για αποκλεισμό της Πάφου!
Μετά την σχετική φωτογραφία με τον Μπαρδί να ρίχνει πενηντάευρα στον αέρα των αποδυτηρίων, είδε το φως της δημοσιότητας και το σχετικό βίντεο.
🇦🇱💰Dinamo Tirana president Ardian Bardhi walked into the locker room with a bag of cash and started throwing bills after reaching the Conference League play-offs.— Ultras Clips (@ultras_clips) August 18, 2026
Safe to say the dressing room went ABSOLUTELY WILD! 😅 pic.twitter.com/nf6tbQi79U