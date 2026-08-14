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Φάνηκε στο... χειροκρότημα

ΓΗΠΕΔΟ

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Φάνηκε στο... χειροκρότημα

Ένα 15λεπτο ήταν αρκετό για τους Αυστριακούς όμως οι γαλάζιοι μόνο περηφάνια μπορούν να αισθάνονται

Η Πάφος γνώρισε τον αποκλεισμό από την Σάλτσμπουργκ κι έτσι το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται μέσω του Conference League.

Η παφιακή ομάδα στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων και από όλο το 90λεπτο, υστέρησε σε εκείνο το... καταραμένο 15λεπτο, στο οποίο οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία και σκόραραν τρεις φορές. Ένα τέτοιο κακό διάστημα είναι αρκετό για μια ομάδα της δυναμικότητας των Αυστριακών, ωστόσο για τους γαλάζιους περισσότερο πόνεσε η όλη προσπάθεια (προηγήθηκε 2-0) αλλά και το γεγονός πως και στα τελευταία στάδια, έδειξε πως μπορεί να τους δει στα μάτια. 

Το σύνολο του Σα Πίντο φανέρωσε ξανά κάποια από τα δυνατά του σημεία, ήταν ξανά κίνδυνος-θάνατος, ενώ το πάθος και η ετοιμότητα των παικτών για τέτοιου είδους αναμετρήσεις, ικανοποίησαν τον κόσμο τους, ο οποίος με τη σειρά του χειροκρότησε την υπερπροσπάθεια στο τέλος του 90λεπτου. Η Πάφος μόνο περηφάνια μπορεί να αισθάνεται για όσα πέτυχε τα τελευταία χρόνια, κι ένας αποκλεισμός δεν τα διαγράφει. 

Απ' εκεί και πέρα η προσοχή στρέφεται στη Ντιναμό Σίτι. Μια ομάδα με χαμηλή χρηματιστηριακή αξία, που δεν φοβίζει την Πάφο. Δύο εμφανίσεις σαν αυτές του πρόσφατου παρελθόντος είναι αρκετές για να ξεπεράσουν κι αυτό το εμπόδιο και να κερδίσουν θέση στην League Phase της τρίτης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, ο Μαμάντοφ αποχώρησε υποβασταζόμενος κι αυτό προκαλεί τεράστια ανησυχία. Θα περάσει από εξετάσεις ώστε να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος. 

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