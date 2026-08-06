Το' πε και το έκανε: Ο Γκάβι κράτησε την υπόσχεσή του

Ο Γκάβι προκάλεσε αίσθηση στα social media, όχι για κάποια ποδοσφαιρική του εμφάνιση, αλλά για τη νέα εικόνα του.

Ο μέσος της Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε με ροζ μαλλιά, τηρώντας μια υπόσχεση που είχε δώσει πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τότε είχε δηλώσει πως, αν η Ισπανία κατακτούσε το τρόπαιο, θα άλλαζε εντελώς το χρώμα των μαλλιών του.

Μετά τη νίκη της «ρόχα» επί της Αργεντινής με 1-0 στην παράταση του τελικού, χάρη στο γκολ του συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Φεράν Τόρες, ο 22χρονος δεν ξέχασε το στοίχημα που είχε βάλει με τον εαυτό του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες με το νέο του look, συνοδεύοντάς τες με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Ένας άντρας που κρατά τον λόγο του».

Η μεταμόρφωσή του καταγράφηκε και σε VIDEO που δημοσίευσε ο κομμωτής του, δείχνοντας τον Γκάβι να παρακολουθεί χαμογελαστός όλη τη διαδικασία.

Ο Ισπανός διεθνής δεν ήταν ο μόνος που είχε δώσει μια ιδιαίτερη υπόσχεση πριν από το Μουντιάλ. Ο Πέδρι είχε δεσμευτεί να βάψει τα μαλλιά του λευκά ή ξανθά, ο Λαμίν Γιαμάλ είχε υποσχεθεί ότι θα αφήσει μούσι και μουστάκι για τρεις εβδομάδες, ο Φεράν Τόρες ότι θα ξυρίσει το κεφάλι του, ενώ οι Μαρκ Κουκουρέγια, Άλεξ Μπαένα και Μπόρχα Ιγκλέσιας είχαν δηλώσει πως θα κάνουν τατουάζ με το πρόσωπο του ομοσπονδιακού τεχνικού, Λουίς ντε λα Φουέντε.

Μάλιστα, ο Κουκουρέγια ήταν ο πρώτος που υλοποίησε τη δική του υπόσχεση, κάνοντας πράξη το τατουάζ, ενώ πλέον και ο Γκάβι απέδειξε ότι οι δεσμεύσεις των διεθνών της Ισπανίας δεν έμειναν μόνο στα λόγια.