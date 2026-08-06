Δεν... εγκαταλείπει το μποϊκοτάζ η UEFA παρά την απόσυρση του «σχεδιού» Ινφαντίνο!

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (UEFA) ανακοίνωσε σήμερα (6/8) ότι το μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων, παραμένει σε ισχύ, παρά την εγκατάλειψη του σχεδίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να ανοίξει τις... πύλες της σε εξωτερικούς επενδυτές.

Υπενθυμίζεται ότι η FIFA είχε προτείνει τη δημιουργία μιας θυγατρικής, αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, της FIFA Forward Enterprise (FFE), η οποία θα «έτρεχε» το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις άλλες διοργανώσεις της, ενώ ένα μερίδιο μέχρι και 20% θα προσφερόταν σε εξωτερικούς επενδυτές, προκειμένου να αντληθούν 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Οι ομοσπονδίες-μέλη της UEFA ήταν πολύ σαφείς σχετικά με τους όρους που συνδέονται με τη μη συμμετοχή τους σε διοργανώσεις της FIFA» αναφέρει χαρακτηριστικά η ευρωπαϊκή ομοσπονδία σε δήλωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Εκτός από την απόσυρση του σχεδίου της FIFA - ένα αίτημα που έχει ήδη ικανοποιηθεί - η UEFA απαιτεί «διαβεβαιώσεις ότι τέτοιες προσπάθειες παραμόρφωσης του ποδοσφαίρου με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξανασυμβούν ποτέ». «Αυτοί οι όροι δεν έχουν τηρηθεί» εκτιμά η UEFA, επαναλαμβάνοντας ότι έχει «χάσει την εμπιστοσύνη στην προεδρία του Τζιάνι Ινφαντίνο».