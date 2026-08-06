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Κάνε ξανά το θαύμα σου!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Κάνε ξανά το θαύμα σου!

Ώρα… Ευρώπης ξανά για την Πάφος FC που θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League.

Μετά τον «άθλο» κόντρα στη Χάιντουκ, απόψε (20:00) έχει ακόμη μία πρόκληση αφού φιλοξενείται (20:00) από τη Σάλτσμπουργκ στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου. Ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει, η πίστη όμως είναι η ίδια. Η Πάφος έχει τις δυνατότητες και την ποιότητα να φύγει από το γήπεδο της Σάλτσμπουργκ με ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο θα τις αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στον επαναληπτικό του σταδίου «Αλφαμέγα» (13/08).

Ο Πορτογάλος προπονητής ζήτησε από τους παίκτες μέγιστη συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα. Αυτό που δεν θέλει να δει είναι να χαθεί τόσο μεγάλος αριθμός ευκαιριών μπροστά στο αντίπαλο τέρμα, όπως έγινε στο πρώτο ματς με τη Χάιντουκ. Η ομάδα πήρε τεράστια ώθηση από την ανατροπή-πρόκριση κόντρα στους Κροάτες και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Αυτό από μόνο του ωστόσο δεν είναι ικανό για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι παίκτες πρέπει να περιορίσουν τα λάθη στο αμυντικό τρίτο και να καταφέρουν να μπλοκάρουν τα ατού των Αυστριακών οι οποίοι δεδομένα θα προσπαθήσουν να μπουν δυνατά στο ματς και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους. 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Κορέια δεν βρίσκεται στο πλάνο του Σα Πίντο ούτε και ο Άντερσον ο οποίος, παρ' όλο ότι δηλώθηκε, δεν ταξίδεψε για την Αυστρία. Εκτός βεβαίως και ο Ζάζα ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση, ο Σα Πίντο έχει στο ρόστερ πλειάδα επιλογών για την καλύτερη δυνατή εντεκάδα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο τερματοφύλακας Αλέξανδρος Πασχαλάκης πιθανότητα να αποτελέσει νέο μέλος στο ρόστερ.

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ΠΑΦΟΣ FC

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