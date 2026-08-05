Σα Πίντο: «Το πιστεύουμε, θα τα δώσουμε όλα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Ρικάρντο Σα Πίντο στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής (6/8, 20:00) αναμέτρησης με αντίπαλο τη Σάλτσμπουργκ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Αναλυτικά...

«Θα αποφασίσουμε απόψε για τη λίστα. Είναι ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε μια ιστορική ομάδα στην Αυστρία, η οποία διαθέτει πολύ καλούς παίκτες. Σε αυτό το επίπεδο, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.

Είχαμε αρκετές απώλειες από την αρχή της σεζόν, όσοι είναι ότι έτοιμοι θα αγωνιστούν.

Το πιστεύουμε, έχουμε το πάθος, την ποιότητα. Αύριο χρειάζεται να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι. Θα τα δώσουμε όλα».