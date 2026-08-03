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Παφίτης μέχρι το 2028 ο Mουμί Νίκολας Νγκαμαλέου!

ΓΗΠΕΔΟ

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Παφίτης μέχρι το 2028 ο Mουμί Νίκολας Νγκαμαλέου!

Κινήθηκε γρήγορα και αποτελεσματική η παφιακή ομάδα

Επίσημα... Παφίτης ο Mουμί Νίκολας Νγκαμαλέου!

Ο 32χρονος Καμερουνέζος ακραίος επιθετικός ανακοινώθηκε από τους γαλάζιους, καθώς έφτασε ήδη στο νησί και οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, όπως σας ενημερώσαμε νωρίτερα. Ο εκλεκτός της τεχνικής ηγεσίας θα αντικαταστήσει ουσιαστικά τον Ζάζα ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού.  

Αναλυτικά: Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Nicolas Moumi Ngamaleu, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο έμπειρος διεθνής ποδοσφαιριστής από το Καμερούν έρχεται στην Κύπρο μετά από μία σπουδαία πορεία στο ποδόσφαιρο. Έχοντας κατακτήσει πολλούς τίτλους σε συλλογικό επίπεδο, ο Ngamaleu έχει αγωνιστεί και στις τρεις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA — το UEFA Champions League, το UEFA Europa League και το UEFA Conference League, ενώ μετρά περισσότερες από 60 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα του Καμερούν.

Με σχεδόν 400 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, μετρά περισσότερες από 130 συμμετοχές σε γκολ (γκολ και ασίστ), επιβεβαιώνοντας την ποιότητα, τη σταθερότητα και τη σημαντική επιθετική του συνεισφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Καλωσορίζουμε θερμά τον Nicolas Moumi Ngamaleu στην οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα γαλανόλευκα.

Καλώς ήρθες στην Πάφο, Moumi!

 

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