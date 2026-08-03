Βρήκε τον αντί-Ζάζα η Πάφος!

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Ζάζα... ζέστανε ξανά τις μεταγραφικές μηχανές της Πάφου. Ο Σα Πίντο και οι συνεργάτες του εντόπισαν ήδη τον ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό στην μεσοεπιθετική γραμμή, και μάλιστα τον έφεραν ήδη στην Κύπρο!

Πρόκειται για τον Moumi Nicolas Ngamaleu ο οποίος αξιολογήθηκε θετικά από τους κυπελλούχους. Ο 32χρονος έμεινε ελεύθερος από τη Ντιναμό Μόσχας, στην οποία ήταν για τέσσερα χρόνια. Πριν από την ομάδα της Ρωσίας, ήταν στην Γιούγκ Μπόις για έξι περιόδους. Στα αξιοσημείωτα, ο εκλεκτός της Πάφου είναι διεθνής με την Εθνική Καμερούν (62 συμμετοχές). Σε επαγγελματικό επίπεδο, κατέγραψε 390 συμμετοχές, 72 γκολ και 61 ασίστ.

Τα επόμενα 24ώρα θα ξεκαθαρίσουν το σκηνικό, όσον αφορά στην διαφαινόμενη συμφωνία με τον Moumi Nicolas Ngamaleu.