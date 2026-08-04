Ολυμπιακός-Ναϊμέγκεν: Το πρώτο βήμα για το… σεντόνι

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα playoffs του Champions League (και με το βλέμμα στη League Phase) καλείται να κάνει ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες υποδέχονται (21:00) τη Ναϊμέγκεν, στο πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη (11/8, 20:30) στο Goffertstadion.

Οι ερυθρόλευκοι έμαθαν το μεσημέρι της Δευτέρας ότι εφόσον τα καταφέρουν απέναντι στους Ολλανδούς θα παίξουν κόντρα σε Μπόντο-Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Πρόκειται για το πρώτο επίσημο ματς των «ερυθρόλευκων» στη σεζόν, οι οποίοι σε έξι φιλικά στην καλοκαιρινή προετοιμασία σημείωσαν δύο νίκες (2-1 τη Ράκοβ και 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρντ), είχαν μία ισοπαλία (1-1 με Λέουβεν), ενώ έχασαν τα τρία τελευταία (1-0 από Άγιαξ, 3-0 από Αντβέρπ, 3-2 από Άλκμααρ).

«Πραγματικά φέτος δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία. Είμαι ικανοποιημένος. Τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν ήταν καλά αλλά η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει. Είναι η πρώτη φορά και για εμένα που ξεκινάω τόσο νωρίς. Ελπίζω να αποδειχθεί αύριο πως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση», ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τόνισε για τη Ναϊμέγκεν: «Είναι μια ομάδα πολύ τολμηρή. Τον προπονητή τον γνωρίζω από την Καστεγιόν. Έχει γρήγορους παίκτες, το εκμεταλλεύεται και αν συγκεντρωθείς σε αυτούς θα χάσεις. Πιο μεγάλη σημασία έχει να επικεντρωθούμε στο τι θα κάνουμε εμείς. Οι τραυματισμοί μπορεί να συμβούν. Για αυτό είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε και ελπίζουμε να το κάνουμε καλά».

Ο Χρήστος Μουζακίτης επεσήμανε: «Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Champions League».

Εκτός μάχης ο Έσε, ο οποίος δεν είναι απόλυτα έτοιμος, ενώ δεν είναι στην αποστολή ο Μασούρας, ο οποίος οδεύει προς Σαουδική Αραβία. Εκτός λίστας είναι ως γνωστόν Στέφαν Ορτέγκα, Μεχντί Ταρέμι, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον, όπως και ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κάνσας, αλλά και φυσικά ο τραυματίας Γιαζίτσι.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί.

Για τη Ναϊμέγκεν είναι η πρώτη της παρουσία στα προκριματικά του Champions League, έχοντας τερματίσει 3η στο περυσινό ολλανδικό πρωτάθλημα, το οποίο είχε φινάλε θρίλερ στις θέσεις κάτω από την Αϊντχόφεν, που κατέκτησε τον τίτλο.

Το ολλανδικό κλαμπ επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από 17 χρόνια, μέσω της καλύτερης θέσης που έχει καταλάβει ποτέ στην Eredivisie, τερματίζοντας στο τρίτο σκαλί της βαθμολογίας.

Η Ναϊμέγκεν ήρθε στην Ελλάδα χωρίς σοβαρά προβλήματα, αφού Φίλιπ Σάντλερ και Τόμας Ουβεγιάν που είχαν ενοχλήσεις το προηγούμενο διάστημα είναι κανονικά στην αποστολή. Έμειναν εκτός ο επιθετικός Καγκάβα και ο εξτρέμ Φαν Κρόι. Ο προπονητής της, Ντικ Σρόιντερ, βρίσκεται στην άκρη του πάγκου από το καλοκαίρι του 2025 και επιλέγει σύστημα με τριάδα στην άμυνα.

Από το ρόστερ της Ναϊμέγκεν ξεχωρίζει ο Ντούσαν Τάντιτς, ενώ υπάρχει και ο πρώην ερυθρόλευκος, Εμρέ Μορ.

Οι πιθανές συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πόποβιτς - Μαφέο, Ρέτσος (Κάρμο), Πιρόλα, Μπρούνο - Γκαρθία, Μουζακίτης - Ροντινέι, Ζότα, Μαρτίνς - Ελ Κααμπί

Ναϊμέγκεν (Ντικ Σρόιντερ): Κρέτας – Στρομ, Σάντλερ, Φόνβιλ – Ουάισα, Σάνο, Νεϊασμιτς, Μπίσχοφ – Τσέρι, Λεμπρέτον, Λίνσεν

Διαιτητής: Σάντσεθ (Ισπανία)

VAR: Γράδο (Ισπανία)

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