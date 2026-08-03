Oι αναγκαίες προσθήκες και η εγρήγορση

Αν και στην ήττα με 2-0 στο Σπλιτ από τη Χάιντουκ, η παρουσία της Πάφου δεν ήταν κακή, εντούτοις ήταν ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα που έφερε κατήφεια. Στις τοποθετήσεις του μετά το τέλος του αγώνα στην Κροατία, ο προπονητής Ρικάρντο Σα Πίντο έδειξε πίστη για ανατροπή. Και κάλεσε τον κόσμο της ομάδας να το πιστέψει και αυτός και να στηρίξει την προσπάθεια. Όπως φάνηκε στη ρεβάνς, δεν το είπε απλώς για να το πει. Βλέποντας την εικόνα της ομάδας του, ήταν σίγουρος.

Η Πάφος FC μπήκε αποφασισμένη και δεν τα παράτησε όταν δεν ερχόταν το γκολ. Λυτρώθηκε στο φινάλε και έστειλε τον αγώνα στην παράταση και αυτό είχε τη σφραγίδα του προπονητή της. Δεν σταμάτησε λεπτό να δίνει οδηγίες και μετέφερε την ενέργειά του στους παίκτες. Κέρδισε έτσι με το καλημέρα της νέας σεζόν τον κόσμο της ομάδας και φάνηκε και στους πανηγυρισμούς. Σίγουρα, υπάρχει πολύς δρόμος αλλά ήταν μία νίκη-πρόκριση με πολλαπλά κέρδη για όλους.