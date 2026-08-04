Το στοίχημα του Μαρτίνς με την... 14άδα

Η ΑΕΛ έκλεισε μια σημαντική εκκρεμότητα που αφορούσε στη μεσοεπιθετική γραμμή, καθώς προχώρησε σε συμφωνία με τον Ρεμί Ουντέν, μέχρι το 2028. Πρόκειται για 29χρονο Γάλλο μεσοεπιθετικό ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καταντζάρο (11 συμμετοχές).

Διαθέτει εμπειρίες από το ιταλικό και γαλλικό πρωτάθλημα (Ρεμς, Μπορντό, Λέτσε), ενώ σε επαγγελματικό επίπεδο κατέγραψε 336 συμμετοχές, 74 γκολ και 29 ασίστ. Με αυτή τη μεταγραφή, η ομάδα της Λεμεσού έφτασε τις 14 (!) προσθήκες, αριθμός που αποτελεί στοίχημα για τον Χούγκο Μαρτίνς στον παράγοντα της ομοιογένειας.

Στο αγωνιστικό, οι γαλαζοκίτρινοι εξήλθαν ισόπαλοι (1-1) με τη Λέγκια Βαρσοβίας στο πρώτο φιλικό επί πολωνικού εδάφους. Το γκολ για τους γαλαζοκιτρίνους ήρθε από τον Σινγκ στο 85ο λεπτό, ο οποίος «απάντησε» στο προβάδισμα των Πολωνών στις αρχές της επανάληψης.

Επόμενη φιλική υποχρέωση για την ΑΕΛ, στις 6 Αυγούστου όπου θα συναντήσει έναν... παλιό γνώριμο, τον Ντούσαν Κέρκεζ, ο οποίος είναι πλέον στον πάγκο του Ατρομήτου. Ο κύκλος των φιλικών ολοκληρώνεται στις 9 Αυγούστου κόντρα στη Ραντόμιακ Ράντομ.