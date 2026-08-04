Τζόελ Ασόρο για τη γραμμή κρούσης του Απόλλωνα!

Στο πρόσωπο του Τζόελ Ασόρο βρήκε τον εκλεκτό επιθετικό του ο Απόλλωνας!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 27χρονο Σουηδό επιθετικό, ο οποίος ανήκει στη Μετς, όμως αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού στη Τζουγκόρντεν μέχρι τις 15 Αυγούστου!

Ο Ασόρο διαθέτει εμπειρίες από προηγμένα πρωταθλήματα, καθώς μεταξύ άλλων έπαιξε σε Σάντερλαντ, Σουόνσι, Γκρόνινγκεν, Τζένοα, Μετς και Τζουγκόρντεν. Σε επαγγελματικό επίπεδο, κατέγραψε 279 συμμετοχές, 46 γκολ και 23 ασίστ.

Ο Ερνάν Λοσάδα και οι συνεργάτες του προκρίνουν την περίπτωση του, η διοίκηση... τρέχει να κλείσει τις όποιες λεπτομέρειες κι έτσι δεν θα αργήσει να προκύψει συμφωνία (ή όχι). Στα θετικά είναι πως ο Ασόρο βρίσκεται σε... φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς καθώς το πρωτάθλημα της Σουηδίας βρίσκεται σε εξέλιξη.