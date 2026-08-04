«Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος», 2 εκ. και εισιτήρια διαρκείας

Ο πρόεδρος της Ανόρθωση προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις στο πλαίσιο των δηλώσεών του στην εκδήλωση της ομάδας στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Ο Μαραγκός ανακοίνωσε την συμφωνία με την εταιρεία Freedom 24 για την ονοματοδοσία του «Αντώνης Παπαδόπουλος» το οποίο πλέον θα είναι «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος».

Παράλληλα σημείωσε πως το επόμενο διάστημα θα μπουν στην ομάδα 2 εκ. ευρώ ενώ ο στόχος που οριοθετήθηκε στα διαρκείας είναι στις 6000.