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Στην Αθήνα ο Βιτάλις για την ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην Αθήνα ο Βιτάλις για την ΑΕΚ

Το νέο απόκτημα της Ένωσης έρχεται απόψε (4/8) στην Ελλάδα για να επισημοποιηθεί η μεταγραφή.

Μετά την οριστική συμφωνία που επετεύχθη χθες (3/8) με την Γκιόρ ΕΤΟ, ο Μίλαν Βιτάλις έρχεται απόψε στην Αθήνα (21:45), με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του διεθνή Ούγγρου μέσου στην ΑΕΚ να μπαίνει στην τελική ευθεία. 

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Ελλάδα στις 22.00 το βράδυ και από εκεί και πέρα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα βάλει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο.

Ο Βιτάλις, με ύψος: 1,79 και χρηματιστηριακή αξία 2,00 εκατ. € (σύμφωνα με το transfermarkt), προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του καταγράφοντας πέρυσι 10 γκολ και 6 ασίστ σε 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Είχε πρωταγωνιστήσει στην περσινή κατάκτηση του ουγγρικού πρωταθλήματος με την Έτο FC ενώ έχει καθιερωθεί και στην Εθνική Ουγγαρίας με την οποία μετρά 8 συμμετοχές. Μάλιστα ξεκίνησε βασικός στον φιλικό αγώνα της Εθνικής μας με τους Ούγγρους τον Μάρτιο στη Βουδαπέστη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο box-to-box 8άρι, με ένταση στο παιχνίδι του, μεγάλη συμμετοχή στην πίεση και την ικανότητα να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα από τη μεσαία γραμμή στο επιθετικό τρίτο. Ακριβώς τα στοιχεία που επιθυμεί ο Μάρκο Νίκολιτς να έχουν οι κεντρικοί χαφ του.

Εδώ και καιρό ήταν σε ρεπορτάζ σε Ουγγαρία και Σκωτία μεταγραφικός στόχος της Σέλτικ και της Ρέιντζερς όμως η ΑΕΚ κέρδισε την κούρσα διεκδίκησης του. Αξίζει να σημειωθεί πώς ο Βιτάλις δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στα πλέι οφ του Champions League καθώς έχει ήδη παίξει στην Ευρώπη αφού η Ετο αγωνιζόταν από τον πρώτο προκριματικό. Μάλιστα την Πέμπτη αγωνίστηκε για τελευταία φορά ένα ημίχρονο ως αρχηγός της ομάδας του εναντίον της Άτερτ για το Conference League. Βρίσκεται σε φουλ αγωνιστική φόρμα καθώς έχει φέτος ήδη πέντε επίσημα παιχνίδια στα πόδια του και 2 γκολ.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Super League

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