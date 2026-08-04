Λοσάδα: «Πλεονέκτημα που ο επαναληπτικός είναι στην έδρα μας»

Ολοκληρώθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ερνάν Λοσάδα για το πρώτο ματς με τους Νορβηγούς στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Διαβάστε όσα είπε ο Αργεντίνος προπονητής:

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι για πρώτη φορά στη Νορβηγία, είναι πολύ όμορφη χώρα. Πέρσι πήγε πολύ καλά η Μπραν, ξέρουμε πράγματα για αυτή. Είναι πλεονέκτημα που παίζουμε τον επαναληπτικό στην έδρα μας, αλλά πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι αύριο. Ελπίζουμε να είναι κουρασμένοι γιατί έπαιξαν πριν δύο ημέρες ντέρμπι. Είναι μια ομάδα που σκοράρει και δέχεται γκολ. Ξέρουμε πως θα υπάρχουν στιγμές αύριο που θα υποφέρουμε στο παιχνίδι, αλλά θέλουμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Πρέπει να ξέρουμε πότε να παίξουμε με θάρρος και πότε να είμαστε συγκρατημένοι. Θα βρούμε τον τρόπο να σπάσουμε την πίεση και όταν το κάνεις, ανοίγουν οι χώροι μετά. Να μην πάρουμε αχρείαστα ρίσκα. Έχουν ήδη 16 αγώνες και αυτό είναι προφανές πως τους δίνει πλεονέκτημα. Εγώ πιστεύω στις δυνατότητες της ομάδας μου, εμείς είχαμε περισσότερες ημέρες να προετοιμαστούμε ενώ αυτοί έπαιζαν πριν δύο ημέρες»

Μπράντον Τόμας:

«Πρώτη φορά έρχομαι κ' εγώ στη Νορβηγία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, πιστεύουμε στις δυνάμεις μας και σε αυτό που χτίσαμε τους τελευταίους μήνες. Ελπίζω να απολαύσουμε το παιχνίδι μαζί με τους οπαδούς μας»