(ΒΙΝΤΕΟ) Μαραγκός: «Είστε έτοιμοι να σηκώσουμε και πάλι ψηλά την Ανόρθωση;»

Ανάμεσα σε άλλα ο πρόεδρος της «Κυρίας» σημείωσε:

«Σήμερα ξεκινά η μεγαλύτερη αναγέννηση της ιστορίας του συλλόγου. Στόχος είναι να παραδώσουμε μία Ανόρθωση μεγαλύτερη και καλύτερη από αυτή που αναλάβαμε. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι μεγάλες και θέλουν την συστράτευση όλων. Η Ανόρθωση ήταν πάντα το σπίτι μου. Πάντα ήμουν εδώ»

Δείτε περισσότερα στο βίντεο του ΓΗΠΕΔΟΥ που έδωσε το «παρών»: