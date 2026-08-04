Ενδιαφέρον της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Ράιντερς της Μάντσεστερ Σίτι

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νότιγχαμ Φόρεστ ενδιαφέρεται για τον διεθνή Ολλανδό μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Τιγιάνι Ράιντερς!

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα ιδιοκτησίας του Ευάγγελου Μαρινάκη ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τιγιάνι Ράιντερς, διεθνή Ολλανδού μέσου ο οποίος ανήκει στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 28χρονος εντάχθηκε στη Σίτι το περσινό καλοκαίρι, όταν άφησε τη Μίλαν έναντι 55 εκατ. ευρώ, ενώ έκτοτε πραγματοποίησε 50 εμφανίσεις με 7 γκολ και 8 ασίστ.

Για την απόκτησή του ενδιαφέρεται από τον περασμένο Ιούνιο και η Νιούκαστλ, με το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τη Σίτι να μοιάζει ολοένα και πιο πιθανό.

sport-fm.gr