«Συμφωνία Ολυμπιακού με Παλέρμο για την πώληση του Στρεφέτσα»

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία με την Παλέρμο για την πώληση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα!

Ο 29χρονος εξτρέμ βρισκόταν εδώ και καιρό εκτός πλάνων του Μεντιλίμπαρ και δεν υπολογίζονταν ενόψει της νέας σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν τελικά σε συμφωνία για την πώλησή του.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, οι Πειραιώτες απάντησαν θετικά σε πρόταση ύψους 4 εκατ. ευρώ που είχαν στα χέρια τους από την Παλέρμο, η οποία φαίνεται ότι θα είναι η επόμενη ομάδα του Στρεφέτσα.

Έτσι, ο Βραζιλιανοιταλός θα συνεχίζει την καριέρα του στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, μην έχοντας καταφέρει να ξεχωρίσει στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, αναμένεται να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ την Τετάρτη 5/8, για να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή.

Φόρεσε τα ερυθρόλευκα το καλοκαίρι του 2025, όταν αποκτήθηκε από την Κόμο, όμως συνολικά «μέτρησε» μόλις 21 εμφανίσεις με 5 ασίστ και 1 γκολ, περνώντας το δεύτερο μισό της σεζόν ως δανεικός στην Πάρμα.

sport-fm.gr