Πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες του Μουντιάλ 2026 κυνηγούν τον Ινφαντίνο - Ποιος ο λόγος

Η FIFA βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς η διοίκησή της, με επικεφαλής τον Τζiάνι Ινφαντίνο, αντιμετωπίζει νέες πιέσεις μετά την αποτυχία του σχεδίου για την παραχώρηση εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Αυτή τη φορά, η Παγκόσμια Ομοσπονδία καλείται να διαχειριστεί τις απαιτήσεις έντεκα πόλεων στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, οι οποίες ζητούν την εξόφληση των οφειλών που προέκυψαν από τη φιλοξενία αγώνων του Moυντιάλ 2026.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία είχε δεσμευτεί να καταβάλει σε κάθε πόλη που φιλοξένησε αγώνες της διοργάνωσης ποσό που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο δολάρια, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Όπως αναφέρει το «Athletic», οι πιέσεις από τις πόλεις που αποτέλεσαν έδρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυξάνονται, με τις τοπικές αρχές να ζητούν την άμεση εξόφληση των οφειλών. Από την πλευρά της, η FIFA δεν έχει προχωρήσει ακόμη στις απαιτούμενες κινήσεις, παρότι έχουν περάσει περίπου δύο εβδομάδες από την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Τα συγκεκριμένα χρήματα προορίζονται να καλύψουν μέρος των εξόδων που ανέλαβαν οι αρμόδιοι φορείς για τη φιλοξενία και τη διεξαγωγή των αγώνων στις πόλεις των ΗΠΑ. Αυτές που φιλοξένησαν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν το Σιάτλ, η περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες, το Ντάλας, το Χιούστον, το Κάνσας Σίτι, η Ατλάντα, η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ, το Μαϊάμι και η Βοστώνη.

athletiko.gr

Σύμφωνα με τέσσερα στελέχη των επιτροπών διοργάνωσης των αγώνων στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η διοίκηση της FIFA διαβεβαίωνε επανειλημμένα τις πόλεις ότι θα λάμβαναν την ίδια χρηματοδότηση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων για έργα παρακαταθήκης, παρότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν είχε προβεί ποτέ σε σχετική δημόσια ανακοίνωση.