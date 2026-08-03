Πάφος FC: Στους υποψήφιους αντιπάλους και η Καϊράτ

Η Πάφος FC βρίσκεται μπροστά σε ένα ενδιαφέρον ευρωπαϊκό σταυροδρόμι, μαθαίνοντας τους υποψήφιους αντιπάλους της για τη φάση των πλέι οφ, τόσο του Europa League όσο και του Conference League.

Η προκλήρωση για τα πλέι οφ του Europa League:

Λάρνε– Ιμπέρια 1999 Τιφλίδα

Λίλεστρομ

O χαμένoς του ζευγαριού: Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ

Ο χαμένος του ζευγαριού: Μιάλμπι – Σλόβαν Μπρατισλάβας

Οι πιθανοί αντιπάλοι σε περίπτωση απoκλεισμού από τη Σάλτσμπουργκ:

Ριέκα - Ίλβες Τάμπερε

Κλουζ– Τρόμσε

Χιμπέρνιαν – Σκεντίγια

Φερεντσβάρος– Γκόρνικ Ζάμπρζε

Άουντα – Ντινάμο Σίτι