Πάφος FC: Στους υποψήφιους αντιπάλους και η Καϊράτ
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι πιθανοί αντιπάλοι της Πάφου για τις δύο διοργανώσεις.
Η Πάφος FC βρίσκεται μπροστά σε ένα ενδιαφέρον ευρωπαϊκό σταυροδρόμι, μαθαίνοντας τους υποψήφιους αντιπάλους της για τη φάση των πλέι οφ, τόσο του Europa League όσο και του Conference League.
Η προκλήρωση για τα πλέι οφ του Europa League:
Λάρνε– Ιμπέρια 1999 Τιφλίδα
Λίλεστρομ
O χαμένoς του ζευγαριού: Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ
Ο χαμένος του ζευγαριού: Μιάλμπι – Σλόβαν Μπρατισλάβας
Οι πιθανοί αντιπάλοι σε περίπτωση απoκλεισμού από τη Σάλτσμπουργκ:
Ριέκα - Ίλβες Τάμπερε
Κλουζ– Τρόμσε
Χιμπέρνιαν – Σκεντίγια
Φερεντσβάρος– Γκόρνικ Ζάμπρζε
Άουντα – Ντινάμο Σίτι