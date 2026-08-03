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«Μια ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Σαλάχ-Εντίν»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Μια ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Σαλάχ-Εντίν»

Τι αναφέρει δημοσίευμα από το Μαρόκο

Προς ολοταχώς για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ανάς Σαλάχ-Εντίν φαίνεται πως προχωρά ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «le360» από το Μαρόκο, ο 24χρονος αριστερός μπακ είναι πλέον μια ανάσα από τους Πειραιώτες και πολύ σύντομα η μετακίνησή του θα ολοκληρωθεί.

«Ο Μαροκινός αριστερός μπακ βρίσκεται στα πρόθυρα να γίνει η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού, όπου θα επανενωθεί με τον συμπατριώτη του Αγιούμπ Ελ Κααμπί» αναφέρει αρχικά το ρεπορτάζ.

Τονίζει πως ο ποδοσφαιριστής έχει μιλήσει με τον Ελ Κααμπί αλλά και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ μπαίνει σε έξτρα λεπτομέρειες. Υποστηρίζει πως ο ακραίος αμυντικός της Ρόμα θα φορέσει τα ερυθρόλευκα μετά το πρώτο ματς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν και αναφέρεται επίσης στον Φρανσίσκο Ορτέγκα, λέγοντας πως πρέπει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ρίβερ Πλέιτ για να ανοίξει χώρο στο ρόστερ.

Όλα αυτά μάλιστα έρχονται κόντρα σε όσα ανέφεραν προ ημερών οι Ολλανδοί, ότι ο παίκτης έχει απορρίψει την προοπτική του Ολυμπιακού...

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