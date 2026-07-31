Με 12μελής αποστολή και οκτώ πρωτοεμφανιζόμενους η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου

Το μεσημέρι τής Παρασκευής, 31 Ιουλίου 2026, έκλεισαν οριστικά οι λίστες συμμετοχής για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών - Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου στην πόλη Μπέρμιγχαμ τής Αγγλίας (Μεγάλης Βρετανίας). Ο κυπριακός στίβος θα εκπροσωπηθεί στη μεγαλύτερη γιορτή τού ευρωπαϊκού κλασικού αθλητισμού με 12 αθλητές και αθλήτριες (από 6 άνδρες και γυναίκες), που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αποστολή, μετά το Άμστερνταμ το 2016 (13). Οι άτυχοι τής τελευταίας στιγμής ήταν οι δύο δισκοβόλοι μας, η Μαρίνα Χατζηκώστα και ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά, οι οποίοι έμειναν εκτός 30άδας για μία μόλις θέση!

Με τα όρια πρόκρισης τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους ο Ιωσήφ Κεσίδης στη σφυροβολία και η Φίλιππα Φωτοπούλου στο μήκος, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης τής κατάταξης στον «Δρόμο για το Μπέρμιγχαμ», πολύ ψηλά στις λίστες των αγωνισμάτων τους βρίσκονταν οι Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος), Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια), Ολίβια Φωτοπούλου (200μ.) και Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία). Οι καλές εμφανίσεις τις τελευταίες εβδομάδες ανέβασαν ψηλά και τούς Γρηγόρη Νικολάου (τριπλούν), Πέτρο Μιχαηλίδη (σφαιροβολία) και Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος). Τις τελευταίες ημέρες, και μετά το «ξεκαθάρισμα» που έκανε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, κατάφεραν πανάξια πρόκριση και οι Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν (τριπλούν), Λοΐζος Χρυσοστόμου (ύψος) και Καλλιόπη Κουντούρη (400μ.).

Από τους 12 φετινούς εκπροσώπους μας, μόνο ο Μίλαν Τράικοβιτς, οι δίδυμες Φωτοπούλου και η Βαλεντίνα Σάββα έχουν προηγούμενη εμπειρία από Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα! Και είναι πολύ σημαντικό για τον κυπριακό στίβο ότι εμφανίζονται για πρώτη φορά στην κορυφαία σκηνή τής Ευρώπης οκτώ νέοι αθλητές και αθλήτριές μας, οι οποίοι έχουν όλες τις προδιαγραφές για να παραμείνουν εκεί ψηλά. Τηλεγραφικά, μία κουβέντα για τον καθένα:

* Ο πιο έμπειρος τής ομάδας θα είναι ο Μίλαν Τράικοβιτς, ο οποίος φτάνει τις έξι (6) συμμετοχές, μία λιγότερη από τον απόλυτο ρέκορντμαν Απόστολο Παρέλλη που έχει επτά (7). Ο Τράικοβιτς έχει και το κορυφαίο αποτέλεσμα άνδρα στην προϊστορία μας, με την 5η θέση το 2016.

* Η Ολίβια Φωτοπούλου θα γίνει η πρώτη γυναίκα αθλήτριά μας σε συμμετοχές, φτάνοντας στις πέντε (5) και αφήνει πίσω της με τέσσερις (4) την κορυφαία όλων των εποχών, με την 5η θέση το 2010 στη Βαρκελώνη, Ελένη Αρτυματά και την με έναν τελικό άλτρια τού μήκους Νεκταρία Παναγή.

* Στις τέσσερις (4) συμμετοχές θα φτάσει και η Φίλιππα Φωτοπούλου, η οποία έχει δύο συνεχόμενες προκρίσεις στον τελικό τού μήκους! Η μοναδική μαζί με την Αρτυματά με δύο τελικούς σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

* Η Βαλεντίνα Σάββα, το 2024 στη Ρώμη, ήταν μόλις 19 χρονών όταν πήρε το «βάπτισμα τού πυρός» σε μεγάλες διοργανώσεις. Πέρσι πήρε... γεύση και από Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και φέτος δείχνει τη σταθερή άνοδό της στη σφυροβολία, με δεύτερη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό.

Οι πιο πάνω είναι οι τέσσερις (4) «έμπειροί» μας σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Άλλοι οκτώ (8) θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση...

* Για την Ελένα Κουλιτσένκο τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα συνέπιπταν με τις υποχρεώσεις της στο Πανεπιστήμιο τής Τζιόρτζια και τους τελικούς τού NCAA. Τώρα που αποφοίτησε, στην πρώτη «επαγγελματική» της χρονιά θα έχει την ευκαιρία να ζήσει και αυτήν τη διοργάνωση.

* Χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κ18, ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Κ20, χρυσό στο Παγκόσμιο Κ20, χρυσό στο Ευρωπαϊκό Κ23 και στη δεύτερη χρονιά με βολές μόνο με την αντρική σφύρα, ο Ιωσήφ Κεσίδης μπαίνει στη μεγαλύτερη πίστα των πιο ταλαντούχων Ευρωπαίων σφυροβόλων.

* Αφού έλαβαν συμμετοχή σε όλα σχεδόν τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, τώρα ήρθε η σειρά τους να γευτούν και τις... «σίνιορ» διοργανώσεις, οι Στυλιάνα Ιωαννίδου, Γρηγόρης Νικολάου, Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν, Λοΐζος Χρυσοστόμου, ενώ για τους Πέτρο Μιχαηλίδη και Καλλιόπη Κουντούρη έρχεται η δικαίωση των προσπαθειών και ατομικών βελτιώσεων τα τελευταία χρόνια.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ 12ΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΟΥ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ

* Αρχηγός τής κυπριακής αποστολής στο Μπέρμιγχαμ θα είναι το μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ΚΟΕΑΣ κ. Χρίστος Τζιώρτας. Υπεύθυνοι προπονητές οι Πανίκος Χαραλάμπους, Αντώνης Γιαννουλάκης, Κυριάκος Αντωνίου, Ηλίας Αγαπίου, Απόστολος Παρέλλης και Γιώργος Αρέστη. Φυσικοθεραπευτής τής ομάδας μας θα είναι ο Χρίστος Μίτας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τούς αθλητές και αθλήτριές μας, οι οποίοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τού Μπέρμιγχαμ και βέβαια πολλά μπράβο στους προπονητές σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

1η ΗΜΕΡΑ - ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

10:40 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - Προκριματικά Α Γκρουπ

12:20 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - Προκριματικά Β Γκρουπ

(Ιωσήφ Κεσίδης)

12:40 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - 2 Προκριματικά Γκρουπ ταυτόχρονα

(Πέτρος Μιχαηλίδης)

19:10 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Προκριματικά Α Γκρουπ

20:38 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Προκριματικά Β Γκρουπ

(Βαλεντίνα Σάββα)

20:33 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Πέτρος Μιχαηλίδης);

2η ΗΜΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

10:33 ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - 2 Προκριματικά Γκρουπ ταυτόχρονα

(Λοΐζος Χρυσοστόμου)

11:40 110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - Α Γύρος σειρές

(Μίλαν Τράικοβιτς)

19:10 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ιωσήφ Κεσίδης);

3η ΗΜΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

11:05 400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Α Γύρος σειρές

(Καλλιόπη Κουντούρη)

11:40 200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Α Γύρος σειρές

(Ολίβια Φωτοπούλου)

19:45 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Βαλεντίνα Σάββα);

19:55 110Μ. ΑΝΔΡΩΝ - Ημιτελικές σειρές

(Μίλαν Τράικοβιτς);

20:20 200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Ημιτελικές σειρές

(Ολίβια Φωτοπούλου);

20:40 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ - 2 Προκριματικά Γκρουπ ταυτόχρονα

(Γρηγόρης Νικολάου, Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν)

21:47 110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Μίλαν Τράικοβιτς);

4η ΗΜΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

10:55 ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 2 Προκριματικά Γκρουπ ταυτόχρονα

(Ελένα Κουλιτσένκο, Στυλιάνα Ιωαννίδου)

12:45 400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Ημιτελικές σειρές

(Καλλιόπη Κουντούρη);

21:50 200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ολίβια Φωτοπούλου);

5η ΗΜΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

20:00 ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Λοΐζος Χρυσοστόμου)

6η ΗΜΕΡΑ - ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

11:50 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 2 Προκριματικά Γκρουπ ταυτόχρονα

(Φίλιππα Φωτοπούλου)

20:07 ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ελένα Κουλιτσένκο, Στυλιάνα Ιωαννίδου);

20:10 400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Καλλιόπη Κουντούρη);

20:17 ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Γρηγόρης Νικολάου, Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν)

7η ΗΜΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

20:05 ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Φίλιππα Φωτοπούλου);