Σα Πίντο: «Επική βραδιά, απίστευτα περήφανος»

Την περηφάνια του για την τρομερή πρόκριση της ομάδας του επί της Χάιντουκ Σπλιτ με την ανατροπή έπειτα από ήττα με 2-0 εκφράζει ο προπονητής της Πάφου, Ρικάρντο Σα Πίντο, με ανάρτησή του στα ΜΚΔ, κάνοντας λόγο για μια επική βραδιά, η οποία θα μείνει για πάντα στη μνήμη τους.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Σα Πίντο:

Κάποια βράδια μένουν για πάντα στη μνήμη μας. Μετά από ήττα με 2-0 στον πρώτο αγώνα, το πιστεύαμε. Είχαμε πλάνο, δουλέψαμε γι' αυτό και παλέψαμε μαζί μέχρι το τέλος. Μια ανατροπή με 4-0. Πρόκριση. Μια επική βραδιά απέναντι σε μια ιστορική ομάδα. Αυτή η φωτογραφία τα λέει όλα: ποδοσφαιριστές, επιτελείο, μία ομάδα, μία οικογένεια. Είμαι απίστευτα περήφανος για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για τους φιλάθλους μας: Το πιστέψατε, μας σπρώξατε και ήασταν μέρος αυτής της νίκης. Το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε Πάφος! 🔵⚪️💪