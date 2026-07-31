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Σα Πίντο: «Επική βραδιά, απίστευτα περήφανος»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σα Πίντο: «Επική βραδιά, απίστευτα περήφανος»

Διαβάστε την ανάρτηση του προπονητή της Πάφου μετά τη σπουδαία ανατροπή επί της Χάιντουκ

Την περηφάνια του για την τρομερή πρόκριση της ομάδας του επί της Χάιντουκ Σπλιτ με την ανατροπή έπειτα από ήττα με 2-0 εκφράζει ο προπονητής της Πάφου, Ρικάρντο Σα Πίντο, με ανάρτησή του στα ΜΚΔ, κάνοντας λόγο για μια επική βραδιά, η οποία θα μείνει για πάντα στη μνήμη τους.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Σα Πίντο:

Κάποια βράδια μένουν για πάντα στη μνήμη μας. Μετά από ήττα με 2-0 στον πρώτο αγώνα, το πιστεύαμε. Είχαμε πλάνο, δουλέψαμε γι' αυτό και παλέψαμε μαζί μέχρι το τέλος. Μια ανατροπή με 4-0. Πρόκριση. Μια επική βραδιά απέναντι σε μια ιστορική ομάδα. Αυτή η φωτογραφία τα λέει όλα: ποδοσφαιριστές, επιτελείο, μία ομάδα, μία οικογένεια. Είμαι απίστευτα περήφανος για το κάθε άτομο ξεχωριστά. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για τους φιλάθλους μας: Το πιστέψατε, μας σπρώξατε και ήασταν μέρος αυτής της νίκης. Το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε Πάφος! 🔵⚪️💪

 

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΠΑΦΟΣ FC

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