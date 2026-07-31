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Παναθηναϊκός: Επισημοποίησε την επιστροφή των Μαντζούκα και Μωραΐτη

ΓΗΠΕΔΟ

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Παναθηναϊκός: Επισημοποίησε την επιστροφή των Μαντζούκα και Μωραΐτη

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επισημοποίησε την επιστροφή των Λευτέρη Μαντζούκα και Δημήτρη Μωραΐτη στο ρόστερ του!

Επίσημη η επιστροφή των Μαντζούκα και Μωραΐτη στον Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν ότι οι δύο διεθνείς Έλληνες θα βρίσκονται στο ρόστερ τους ενόψει της φετινής σεζόν, με τον Μαντζούκα να έχει περάσει την περσινή σεζόν στις ΗΠΑ και στο NCAA, ενώ ο Μωραΐτης είχε αγωνιστεί ως δανεικός στον Ηρακλή.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή των Λευτέρη Μαντζούκα και Δημήτρη Μωραΐτη στο ρόστερ της ομάδας μας.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 2003 στα Ιωάννινα, έχει ύψος 2.07μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στον Προμηθέα Πάτρας, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στην Basket League σε ηλικία μόλις 14 ετών και αποτελώντας τον δεύτερο νεότερο παίκτη που αγωνίστηκε στην ιστορία της διοργάνωσης. Το 2021 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον οποίο κατέκτησε την EuroLeague (2024), δύο Πρωταθλήματα Ελλάδας (2021, 2024) και το Κύπελλο Ελλάδας (2021), ενώ το 2023 αναδείχθηκε Πιο Βελτιωμένος και Καλύτερος Νέος Παίκτης της Basket League. Τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε ως δανεικός σε Άρη και Μαρούσι, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-26 φόρεσε τη φανέλα των Oklahoma State Cowboys στο NCAA.

Ο Δημήτρης Μωραΐτης γεννήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1999 στην Αθήνα, έχει ύψος 1.94μ. και αγωνίζεται στη θέση του πόιντ γκαρντ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Πανιωνίου, με τον οποίο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2014, πριν μεταγραφεί έναν χρόνο αργότερα στην ΑΕΚ. Με τους κιτρινόμαυρους κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας (2018), το Basketball Champions League (2018) και το Διηπειρωτικό Κύπελλο (2019), ενώ ενδιάμεσα αγωνίστηκε ως δανεικός στον Κολοσσό Ρόδου. Το 2021 μετακόμισε στο Περιστέρι, όπου παρέμεινε για δύο αγωνιστικές περιόδους, ενώ τη διετία 2023-25 φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, κατακτώντας την EuroLeague (2024), το Πρωτάθλημα Ελλάδας (2024) και το Κύπελλο Ελλάδας (2025). Παράλληλα, αποτέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ελλάδας και κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών, συμμετέχοντας στα προκριματικά του EuroBasket 2022 και του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στον Ηρακλή, όπου μέτρησε κατά μέσο όρο 9.8 πόντους, 5.3 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ σε 27.4 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι».

sport-fm.gr

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