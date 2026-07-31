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«Αγνοούνταν» για δυο εβδομάδες, επειδή ήθελε να πάει κόντρα στη Λέτσε!

ΓΗΠΕΔΟ

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«Αγνοούνταν» για δυο εβδομάδες, επειδή ήθελε να πάει κόντρα στη Λέτσε!

Παραμένοντας στη Ζάμπια, αλλά αυτή τη φορά δίνοντας σημάδια ζωής μετά από δυο εβδομάδες, ο Λαμέκ Μπαντά προκάλεσε ανησυχία στον ποδοσφαιρικό κόσμο

O 25χρονος εξτρέμ της Λέτσε, Λαμέκ Μπαντά, απέχει από την προετοιμασία της ομάδας του για το φετινό καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι κάποια συνταρακτική είδηση.

Το «ζουμί» στην υπόθεση είναι πως για περίπου 15 μέρες, δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ζωής!

Ούτε κάποιος από τη Λέτσε, ούτε καν κάποιος εκ των εκπροσώπων του, είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του και να τον εντοπίσουν.

Ο ποδοσφαιριστής από τη Ζάμπια επέλεξε με αυτό τον ανορθόδοξο τρόπο να «διαμαρτυρηθεί» για το γεγονός πως η ιταλική ομάδα μονομερώς ανανέωσε το συμβόλαιό του, τη στιγμή που εκείνος δεν επιθυμεί να επιστρέψει στην Ιταλία!

Πλέον, ωστόσο, έχει δημοσιεύσει βίντεο στα social media με τις ατομικές του προπονήσεις, ώστε να καθησυχάσει ο κόσμος που τον αναζητούσε…

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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