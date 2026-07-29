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Σα Πίντο: «Ο κόσμος να πιστέψει πως μπορούμε να το ανατρέψουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σα Πίντο: «Ο κόσμος να πιστέψει πως μπορούμε να το ανατρέψουμε»

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο παραχώρησε δηλώσεις για τον επαναληπτικό της Πάφου με την Χάιντουκ Σπλιτ

Διαβάστε όσα είπε ο Πορτογάλος τεχνικός και ο Νταβίντ Γκολντάρ ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές:

Για το αν θα κάνει αλλαγές: «Αύριο θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας παίζουμε σπίτι μας. Δεν ήταν δίκαιο το 2-0 του πρώτου αγώνα. Προφανώς πρέπει να σκοράρουμε και να κάνουμε την ανατροπή. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, δουλέψαμε πολύ και το κλειδί είναι να σκοράρουμε. Ο Κορέια ξεκίνησε να προπονείται αλλά ακόμη δεν είμαστε σίγουροι αν θα αγωνιστεί».

Για την παρουσία του κόσμου: «Πρέπει να πιστέψουν πως μπορούμε να κάνουμε τη ανατροπή, να γεμίσει το γήπεδο ο κόσμος μας και να παλέψει στο πλευρό  μας».

Για τον Ζάζα και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει: «Από την πλευρά μους ως προπονητής, η δική μου επιθυμία, θα ήταν η σεζόν να ξεκινούσε και να είναι κλειστό το μεταγραφικό παράθυρο. Τη δεδομένη στιγμή, το δικό μου μυαλό όπως και των ποδοσφαιριστών μου, είναι στο αυριανό παιχνίδι».

Νταβίντ Γκολντάρ: «Έχουμε ξεκάθαρο πλάνο, η ομάδα μας έχει πετύχει φοβερά πράγματα και έχουμε αποδείξει πως ζούμε για την ομάδα. Αύριο θα δείτε μια παθιασμένη ομάδα».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΠΑΦΟΣ FC

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