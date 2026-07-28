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Πίστη για ανατροπή

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Πίστη για ανατροπή

Εκφράζουν την αισιοδοξία τους για ανατροπή του σκορ

Όλα στην Πάφο FC κινούνται στους ρυθμούς της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (30/07), στις 20:00 στο στάδιο «Αλφαμέφα», απέναντι στη Χάιντουκ Σπλιτ.

Παρά την ήττα με 2-0 στην Κροατία, άπαντες στην παφιακή ομάδα εκφράζουν την αισιοδοξία τους για ανατροπή του σκορ, ώστε να γίνει εφικτή η συνέχεια στο Europa League. Φυσικά, για τους κυπελλούχους υπάρχει το μαξιλαράκι του Conference League, όμως είναι ευνοϊκότερο να συνεχίσουν στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση ώστε να διατηρήσουν περισσότερες πιθανότητες για να βρεθούν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 

Θυμίζουμε ότι η Πάφος FC συμμετέχει για τρίτη διαδοχική – αλλά και γενικότερα στην ιστορία της – χρονιά στην Ευρώπη, πετυχαίνοντας στις δυο προηγούμενες φορές να αγωνιστεί στην κύρια φάση. Την περίοδο 2024-25, στην παρθενική ευρωπαϊκή της παρουσία, είχε λάβει μέρος στη League Phase του Conference League, φθάνοντας μάλιστα μέχρι τη φάση των «16» της διοργάνωσης, ενώ πέρσι συμμετείχε στη League Phase του Champions League.

Στα αγωνιστικά, σύμφωνα με τις ενδείξεις, ενδεχομένως στα πλάνα του προπονητή της ομάδας, Ρικάρντο Σα Πίντο, να βρίσκεται αυτή τη φορά και ο Κορέια. O Πορτογάλος ανεβάζει ρυθμούς και στις τελευταίες προπονήσεις θα φανεί εάν τελικά θα είναι διαθέσιμος και πως θα τον υπολογίζει ο συμπατριώτης του προπονητής στα πλάνα του.

*Σχετικά με τα δημοσιεύματα περί Ζάζα και Ρεάλ Σοσιεδάδ, από τους κυπελλούχους δηλώνουν άγνοια. Τουλάχιστον σε επίσημο επίπεδο, δεν προκύπτει οτιδήποτε σχετικά με το μέλλον του Βραζιλιάνου.

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