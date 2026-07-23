Δύσκολη αρχή μα μία η επιλογή

Η κατάκτηση του κυπέλλου δίνει τη δυνατότητα στην Πάφος FC να διεκδικήσει είσοδο στους ομίλους του Europa League. Ήδη έχει... γευτεί τους άλλους δύο, του Champions και του Conference, και τώρα θα κάνει την προσπάθειά της για τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA. Tο οδοιπορικό της ξεκινά από τον 2ο προκριματικό και από... δύσκολο μονοπάτι αφού πρώτος αντίπαλος είναι η Χάιντουκ. Απόψε (22:00) λοιπόν, στο Σπλιτ της Κροατίας, η παφιακή ομάδα στοχεύει στο θετικό αποτέλεσμα έτσι ώστε στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (30/07), στο στάδιο «Αλφαμέγα», να μπει από θέση ισχύος. Ο προπονητής Ρικάρντο Σα Πίντο ελπίζει πως οι αμυντικές αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στα φιλικά δεν θα επαναληφθούν και ταυτόχρονα θα υπάρξει αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Η αλήθεια είναι πως η προετοιμασία της Πάφου πέρασε από πολλά εμπόδια αυτό τον μήνα. Η τεχνική ηγεσία είδε και τους δύο τερματοφύλακες, Γκόρτερ και Κυριακίδη, να τραυματίζονται και να παροπλίζονται για 2-3 μήνες, ενώ σημαντικοί παίκτες είναι τραυματίες. Όπως ο Κορέια ο οποίος είναι και εκτός λίστας, ενώ ο Μπρούνο δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Εκτός των άλλων, οι Σούνιτς και Σέμα ήταν στο Μουντιάλ και πριν λίγες μέρες ενσωματώθηκαν. Παρ' όλα αυτά, όποιοι και αν κληθούν από τον Ρικάρντο Σα Πίντο να ξεκινήσουν τον αγώνα θα πρέπει να εμφανιστούν με σοβαρότητα. Το θετικό για τον Πορτογάλο τεχνικό είναι πως αρκετοί παίκτες από το ρόστερ έχουν πλέον μπόλικη εμπειρία από ευρωπαϊκά παιχνίδια υψηλού επιπέδου.

Στο πλευρό της ομάδας θα βρίσκονται περίπου 200 φίλοι της, που εύχονται να επιστρέψουν με χαμόγελο από το Σπλιτ.