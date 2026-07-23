Η Λίβερπουλ θέλει τον Μπαρκολά για «αντί-Σαλάχ»

Ο Μπράντλεϊ Μπαρκόλα αποτελεί «μήλον της Εριδος» για αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπάγερν Μονάχου, η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα «The Sun», οι «κόκκινοι» είναι σίγουροι ότι θα εξασφαλίσουν την μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου επιθετικού της Παρί Σεν Ζερμέν, προκειμένου να καλύψουν την απώλεια από την αποχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ, που ήδη έχασε τον Γιαν Ντιομαντέ, θεωρείται φαβορί για την απόκτηση του Μπαρκολά, ενώ οι «κανονιέρηδες», διεκδικούν επίσης με αξιώσεις την υπογραφή του Γάλλου άσου, μετά την μεταγραφή του Μόργκαν Ρότζερς στην Τσέλσι.