Κόβει την... όρεξη για Κάστανο ο Μπαρόνι

Το όνομα του Γρηγόρη Κάστανου δεν έχει διαγραφεί ποτέ από την λίστα της Ομόνοιας. Οι πράσινοι παρακολουθούν στενά την περίπτωση του, καθώς ο Κύπριος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ελλάς Βερόνα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Κάστανος βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας του και παρά τα δημοσιεύματα για... πολυκοσμία στη μεσαία γραμμή, φαίνεται πως εν τέλει, υπολογίζεται από τον τεχνικό της Ελλάς Βερόνα! Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του προπονητή, Μάρκο Μπαρόνι, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ποιότητα του 28χρονου.

Η ερώτηση για τον Κάστανο: «Θα ήθελα να μιλήσω για τον Κάστανο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, χρησιμοποιήθηκε πάντα ως μέσος, επιθετικός μέσος ή δεύτερος επιθετικός. Σε αυτά τα δύο πρώτα φιλικά, ωστόσο, τον είδαμε να παίζει ως αμυντικός μέσος σε μια μεσαία γραμμή δύο ατόμων. Πώς απολαμβάνει αυτόν τον ρόλο και πόση ευελιξία έχετε βρει από τον παίκτη;».

Πως απάντησε ο προπονητής της Ελλάς Βερόνα: «Ζητώ πολλή κινητικότητα στο γήπεδο, ακόμα και εκτός θέσης. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, οι μέσοι μας εναλλάσσονται συχνά, επειδή αυτό μας επιτρέπει να ελευθερώνουμε χώρο και στη συνέχεια να τον γεμίζουμε με τους ακραίους ή τους ακραίους αμυντικούς. Ο Κάστανος είναι ένας ποιοτικός παίκτης. Θέλουμε να παίζουμε ποιοτικό ποδόσφαιρο, οπότε θα είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς».