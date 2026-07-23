Επιμένει η Ρίβερ Πλέιτ για τον Ορτέγκα

Δεν έχει παρατήσει την προσπάθεια η Ρίβερ Πλέιτ για να κάνει δικό της τον Φρανσίσκο Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, σε ανάρτησή του στο Χ υποστηρίζει πως η ομάδα από την Αργεντινή ενδιαφέρεται για τον αριστερό μπακ των ερυθρολεύκων και μάλιστα υπάρχουν ανοικτές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων για την πραγματοποίηση της μεταγραφής.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε αναφερθεί ότι ο Ολυμπιακός ζητά από την ομάδα της Αργεντινής το ποσό των επτά εκατομμυρίων ευρώ για να αποδεχθεί να τον παραχωρήσει, το οποίο φαίνεται να είναι πιο υψηλό από τις προθέσεις της Ρίβερ.