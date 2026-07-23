ΒΙΝΤΕΟ: Σε επιφυλακή η Λάρνακα μετά τα επεισόδια των οπαδών της Μπεϊτάρ

Όπως σημειώσαμε νωρίτερα, οι φίλοι της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ που βρίσκονται στην Κύπρο για τον αγώνα με την ΑΕΚ, δεν ήρθαν στο νησί με τις καλύτερες προθέσεις.

Το βράδυ της Τετάρτης (22/07) σκόρπισαν τον τρόπο στην Λάρνακα, καθώς αφ' ενός προκάλεσαν οχλαγωγία και αφετέρου ζημίες. Όπως προκύπτει, κρατούσαν επικίνδυνα αντικείμενα με αποτέλεσμα η Αστυνομία να αναλάβει δράση με χρήση χημικών.

Κατά την σημερινή μέρα οι περιπολίες είναι αυξημένες ενώ τα μέτρα στο γήπεδο απόψε θα είναι δρακόντια.

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