Δυσκολεύει πολύ του Λουκάσεν στην Πάφο

Οι Σέρβοι γράφουν πως ο Γκανέζος κεντρικός αμυντικός είναι προ των πυλών του Ερυθρού Αστέρα κάτι που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα συμβεί.

Από πλευράς Πάφου τονίζουν πως έχουν προσφέρει ένα πολύ καλό πακέτο στον Λουκάσεν, αρκετό για να αποδεχτεί την πρόταση και να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει ζητήσει περισσότερο χρόνο. Στην Πάφο εξακολουθούν να μην κλείνουν ακόμα οριστικά την πόρτα, παρόλα αυτά η περίπτωσή του απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο.