Οριστική εξέλιξη: Υπέγραψε ο Λουκάσεν!

Στον Ερυθρό Αστέρα ο Ντέρεκ Λουκάσεν με τους Σέρβους να γράφουν πως έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιο του με την σερβική ομάδα.

Μετά την αποκάλυψη της Sportal, η Mozzart Sport δίνει περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη συμφωνία του ποδοσφαιριστή που γίνεται πλέον συμπαίκτης με τον Λοΐζο Λοΐζου.

Σύμφωνα με την εν λόγω αναφορά, ο Λουκάσεν έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τρία χρόνια. Αν και δεν γίνεται λόγος για τα οικονομικά της συμφωνίας, υποστηρίζεται ότι ο παίκτης απέρριψε την προσφορά της Πάφος FC που του έδινε επίσης συμβόλαιο τριών χρόνων με ετήσιες απολαβές 700.000 ευρώ, συν μπόνους.

Όπως προστίθεται στο ρεπορτάζ, ο Λουκάσεν έχει ήδη εγγραφεί στους καταλόγους θα υπολογίζεται στη ρεβάνς με τη Λαρν, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League που θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιουλίου (σ.σ. ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για απόψε στις 20:00).