Οριστική εξέλιξη: Υπέγραψε ο Λουκάσεν!
ΓΗΠΕΔΟ
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Σύμφωνα με τα όσα γράφουν στην Σερβία, προκύπτει οριστική εξέλιξη με τον Γκανέζο στόπερ
Στον Ερυθρό Αστέρα ο Ντέρεκ Λουκάσεν με τους Σέρβους να γράφουν πως έχει υπογράψει ήδη το συμβόλαιο του με την σερβική ομάδα.
Μετά την αποκάλυψη της Sportal, η Mozzart Sport δίνει περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τη συμφωνία του ποδοσφαιριστή που γίνεται πλέον συμπαίκτης με τον Λοΐζο Λοΐζου.
Σύμφωνα με την εν λόγω αναφορά, ο Λουκάσεν έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για τρία χρόνια. Αν και δεν γίνεται λόγος για τα οικονομικά της συμφωνίας, υποστηρίζεται ότι ο παίκτης απέρριψε την προσφορά της Πάφος FC που του έδινε επίσης συμβόλαιο τριών χρόνων με ετήσιες απολαβές 700.000 ευρώ, συν μπόνους.
Όπως προστίθεται στο ρεπορτάζ, ο Λουκάσεν έχει ήδη εγγραφεί στους καταλόγους θα υπολογίζεται στη ρεβάνς με τη Λαρν, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League που θα γίνει την Τετάρτη 29 Ιουλίου (σ.σ. ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για απόψε στις 20:00).