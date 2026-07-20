Οι Σέρβοι βάζουν τέλος στην αγωνία για Λουκάσεν

Η Πάφος δεν παράτησε ποτέ την περίπτωση του Λουκάσεν. Το συμβόλαιο του ολοκληρώθηκε τον Μάιο ωστόσο οι γαλάζιοι άνοιξαν δίαυλο επικοινωνίας για ανανέωση. Το νεότερο που προκύπτει, έρχεται από την Σερβία καθώς γίνεται λόγος για συμφωνία του 31χρονου με τον Ερυθρό Αστέρα!

Αναλυτικά: «Ο Ερυθρός Αστέρας προχώρησε σε μία σημαντική μετεγγραφική κίνηση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Sportal, νέος κεντρικός αμυντικός της ομάδας θα είναι ο Ντέρικ Λουκάσεν. Ο ποδοσφαιριστής, που αγωνίστηκε με τη Γκάνα στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο και σκόραρε απέναντι στην Κροατία, αναμένεται να βρεθεί στο Βελιγράδι για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του».