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Το πάθημα στα πρώτα ματς να έγινε... μάθημα

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Το πάθημα στα πρώτα ματς να έγινε... μάθημα

Όσα δίδαξαν οι προηγούμενες χρονιές, για τη νέα ευρωπαϊκή απόπειρα των κυπελλούχων

Η Πάφος FC θα έχει διπλή ευκαιρία να μπει σε ευρωπαϊκούς ομίλους αφού, κατακτώντας το κύπελλο, αρχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι από το Europa League. Έτσι σε περίπτωση αποκλεισμού θα συνεχίσει στο Conference. Ωστόσο αυτό δεν το... σκέφτεται αφού θα προσπαθήσει να είναι παρούσα στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση.

Είναι η τρίτη σερί χρονιά που θα προσπαθήσει να εισέλθει σε ομίλους. Την πρώτη, το οδοιπορικό ήταν παρόμοιο αφού και πάλι η συμμετοχή της αφορούσε το Europa League και πάλι ξεκίνησε εκτός έδρας. Είχε όμως ηττηθεί με 3-0 από την Ελφσμποργκ ενώ έχασε και τη ρεβάνς με 8-2. Την επόμενη σεζόν, έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Μακάμπι Τελ Αβιβ, έχοντας ισοφαριστεί στο 90+7΄. Όμως συνέχισε στο Champions League αφού νίκησε στη ρεβάνς και εν τέλει μπήκε και στη League Phase. Υπάρχουν αρκετοί παίκτες από το ρόστερ του καλοκαιριού του 2024 και το... πάθημα στα πρώτα ευρωπαϊκά πρέπει να αποτελέσει οδηγό.

Στο αγωνιστικό μέτωπο, ο Ρικάρντο Σα Πίντο αναμένει να δει σε τι κατάσταση είναι οι Κορέια και Μπρούνο, που είχαν προβλήματα τραυματισμών και έχασαν κάποια φιλικά, ενώ ο Σάμι Μαέ θα είναι στην αποστολή. Ωστόσο δεν θα ξεκινήσει βασικός, όπως ούτε ο τερματοφύλακας Ράντοσλαβ Μαγέτσκι, ο οποίος από την περασμένη Παρασκευή είναι επίσημα... Παφίτης.

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