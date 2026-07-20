Ο... ανεπιθύμητος αντίπαλος της Πάφου

Εκεί προέκυψε το ζευγάρι του αντιπάλου της Πάφου στην διοργάνωση σε περίπτωση που αποκλειστεί στο Europa League.

Οι κυπελλούχοι εάν δεν καταφέρουν να περάσουν το εμπόδιο της Χάιντουκ Σπλιτ, θα αντιμετωπίζουν τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Τιφλίδας - Ζάλγκιρις στον τρίτο προκριματικό του Conference League.

Τα παιχνίδια θα γίνουν 6 και 13/8 με το πρώτο ματς να είναι εκτός έδρας.