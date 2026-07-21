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Η Αργεντινή περιμένει τον Μέσι για ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Αργεντινή περιμένει τον Μέσι για ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού

Η Αργεντινή περιμένει την απόφαση του Λιονέλ Μέσι για το μέλλον του στην εθνική ομάδα, με το Copa America 2028 να αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο.

Η εποχή του Λιονέλ Μέσι στην εθνική Αργεντινής δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, παρά την απώλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την ηλικία του αρχηγού της «αλμπισελέστε». Ο 39χρονος σταρ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την απόφασή του, αφήνοντας ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για το μέλλον του με το εθνόσημο.

Στην Αργεντινή υπάρχει η προσδοκία ότι ο Μέσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την εθνική ομάδα, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα. Ο ίδιος, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε την παραμονή ούτε την αποχώρησή του, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες.Η εξαιρετική παρουσία του στο Μουντιάλ, όπου πέτυχε οκτώ γκολ, έδειξε ότι παραμένει σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο. Η ήττα στον τελικό και το γεγονός ότι η Αργεντινή έφτασε μία ανάσα από ακόμη μία κατάκτηση ίσως επηρεάσουν τη σκέψη του, αν και ο ίδιος είχε ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει.

Ο Μέσi έχει τονίσει επανειλημμένα ότι σε αυτή τη φάση της καριέρας του αξιολογεί την κατάστασή του χρόνο με τον χρόνο, ανάλογα με τη φυσική και αγωνιστική του κατάσταση. Αυτή τη στιγμή αισθάνεται καλά, όμως γνωρίζει ότι τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ο επόμενος μεγάλος στόχος της Αργεντινής είναι το Copa America του 2028, το οποίο πιθανότατα θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το χρονοδιάγραμμα συμπίπτει με τη διάρκεια του συμβολαίου του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, γεγονός που διατηρεί ζωντανό το ενδεχόμενο να οδηγήσει ξανά την «αλμπισελέστε» σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Μέχρι τότε, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι θα δώσει έξι φιλικές αναμετρήσεις το φθινόπωρο, προτού στραφεί στον επόμενο κύκλο διεθνών υποχρεώσεων. Η Αργεντινή έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στο Μουντιάλ του 2030 ως μία από τις συμβολικές συνδιοργανώτριες, όμως το μεγάλο ερώτημα παραμένει: θα βρίσκεται εκεί και ο Λιονέλ Μέσι;

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

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