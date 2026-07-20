Το πιθανό συναπάντημα κυπριακής ομάδας με την... κυπριακή παροικία του Τιμούρ

Στο απευκταίο σενάριο που η Πάφος FC δεν θα συνεχίσει στο Europa League (σ.σ. δηλαδή στο ενδεχόμενο αποκλεισμού από την Χάιντουκ Σπλιτ), απέναντι της στον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League θα βρεθούν κάποιοι γνωστοί μας.

Σε αυτή την περίπτωση οι κυπελλούχοι θα τεθούν αντιμέτωποι με τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Τιφλίδας – Ζάλγκιρις.

Στην πρώτη υπάρχουν αρκετοί γνωστοί μας και αυτό οφείλεται στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, προς το τέλος της περσινής χρονιάς, από τον Τιμούρ Κετσπάγια.

Η παρουσία του Γεωργιανού τεχνικού έφερε μεταγραφές από κυπριακές ομάδες, μεταξύ αυτών και ενός Κύπριου, του Πάρη Ψάλτη, ο οποίος θα έχει συμπαίκτες τον Μπα και τον Τεϊσέιρα, οι οποίοι πέρσι αγωνίζονταν στην Ε.Ν. Ύψωνα (σ.σ. ο πρώτος ως δανεικός από τον ΑΠΟΕΛ).